Bad Omens live on tour

Nach Ozzy Osbournes Abschiedskonzert berichtete Tom Morello von 190 Millionen Dollar Spenden. Nun streitet Sharon Osbourne diese Zahl ab.
Kurz nach dem "Back To The Beginning"-Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath verfasste Tom Morello einen (seither abgeänderten) Post, in dem es begeistert hieß, dass bei dem Konzert circa 190 Millionen Dollar gesammelt wurden, die alle an "Häuser und Krankenhäuser für Kinder gespendet" würden. Metal Sucks rechneten aus, dass allein durch die Streams circa 150 Millionen Dollar zusammengekommen sein müssten. Und auch Billboard hatte Ozzys letztes Konzert als das "erfolgreichste Benefizkonzert aller Zeiten" bezeichnet. In einem Interview mit Pollstar, das am 17. Juli, nur wenige Tage vor Ozzys Tod, geführt wurde, streitet Sharon Osbourne diese Zahlen jedoch ab, wie jetzt veröffentlicht…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.