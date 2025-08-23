Beach Weather live on tour

Der Höhepunkt des gestrigen Wacken-Tages war der Auftritt von Headliner Guns N’ Roses, der eine große Überraschung barg.
Als der Ablaufplan des Festivals veröffentlicht wurde und für den Headliner Guns N’ Roses ein Zeitraum von über drei Stunden im Programm stand, war das Erstaunen bei vielen groß. Immerhin sind die Scorpions letztes Jahr bereits nach rund 90 Minuten von der Bühne gegangen - also nur nach knapp der Hälfte dieser enormen Spielzeit. Doch Guns N’ Roses meinten es ernst. Am vergangenen Abend fuhren sie voll auf - und das für knapp dreieinhalb Stunden. Guns N’ Roses haben jede Fan-Generation bedient Die Auswahl der Lieder ließ keine Wünsche offen. ‘Welcome To The Jungle’ eröffnete den Abend, auch ‘Sweet Child…
