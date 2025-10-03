Banda Entopica live on tour

Das letzte Studioalbum von Symphony X liegt schon ganze zehn Jahre zurück. Für Fans könnte das Warten in absehbarer Zeit ein Ende haben.
Zwar sind Symphony X immer wieder live zu sehen, doch seit UNDERWORLD (2015) haben die Prog-Metaller kein neues Studiomaterial veröffentlicht. Das könnte sich in nicht allzu ferner Zukunft ändern. Laut Bassist Michael LePond steht die Fertigstellung eines neuen Albums kurz bevor. Der Druck der Perfektion Gegenüber Sportzwire Radio erklärt LePond jüngst: „Wir kommen der Sache näher. Und ja, die Fans schreien nach einem neuen Album. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Es sind zehn Jahre vergangen. Wenn Judas Priest zehn Jahre lang kein Album herausgebracht hätten, wäre ich auch ziemlich sauer.“ Die Songs seien fertig geschrieben, wie er weiter angibt.…
