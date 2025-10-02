Ensiferum live on tour

Soen haben die Veröffentlichung ihres siebten Albums bekanntgegeben. Mit der ersten Single-Auskopplung gibt es bereits einen Vorgeschmack.
Vor fast genau zwei jahren erschien MEMORIAL und wurde, wie schon zuvor IMPERIAL (2021), von der METAL HAMMER-Redaktion direkt zum Album des Monats gekührt. Mit RELIANCE soll der Siegeszug von Soen weitergehen. Das siebte Studiowerk der Prog-Metaller ist für den 16. Januar 2026 angekündigt. Vorab gibt es mit ‘Primal’ die erste Single samt Lyric-Video. Schlagzeuger und Mitbegründer Martin Lopez sagt darüber: „‘Primal’ ist ein Song, der aus der Frustration über die Welt, in der wir leben, entstanden ist. Die Korruption, die Spaltung und der erstickende Griff, den die Technologie auf uns alle hat.“ Aus der Dunkelheit Die Nummer komme „direkt…
