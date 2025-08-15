Barcelona Gipsy balKan Orchestra live on tour

Iron Maiden spielen am 26.07.2025 die nächste Deutschland-Show ihrer Tournee auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart.
Am Samstag (26.07.2025) werden Iron Maiden ihr nächstes Konzert der "Run For Your Lives World Tour 2025" auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart spielen. Einlass ist voraussichtlich um 16 Uhr. Beginn Avatar: ca. 18:55 Uhr Beginn Iron Maiden: ca. 20:15 Uhr Ende Iron Maiden: ca. 22:15 Adresse: Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart Tickets Die Tickets sind ausverkauft. Anfahrt Mit dem Auto/Bus Der Cannstatter Wasen ist mit dem PKW, dem Reisebus, den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß gut zu erreichen. Bus- und Bahnhaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Gelände. Zusätzlich stehen den Besuchern ein Zweiradparkplatz, bewachte PKW- und Busparkplätze sowie ein…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.