CG5 live on tour

1995 erschien das Zweitwerk von Illdisposed. Es trägt den Namen SUBMIT und feiert heute seine 30-jährige Existenz.
Es gibt viele Gründe, warum Freunden des gepflegten Death Metal SUBMIT von Illdisposed im Kopf geblieben ist. Das rabenschwarze und gut 38 Minuten lange Stück Metall ist das zweite Studioalben der Dänen und auf den Tag genau vor 30 Jahren erschienen. Aus diesem Grund reisen wir heute drei Jahrzehnte in die Vergangenheit und begeben uns nach Aarhus. Illdisposed mischten ihre Karten neu Als SUBMIT aufgenommen und veröffentlicht wurde, bestanden Illdisposed zu großen Teilen noch aus Gründungsmitgliedern. Heute ist Frontmann Bo Summer das letzte verbliebene Originalmitglied, 1995 war er eines von dreien. Neben ihm waren Gitarrist Lasse Bak Laart und Bassist…
