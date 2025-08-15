Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Charlotte OC live on tour

teilen
mailen
teilen

Dezember 2025

Alles über Charlotte OC

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Nuclear Blast: YouTube-Kanal war gehackt
Nuclear Blast
Das Heavy Metal-Label Nuclear Blast hatte am Wochenende mit einem Hacker-Angriff auf seinen YouTube-Channel zu kämpfen.
Hier und da werden Unternehmen immer mal wieder Opfer von Hackern. Jüngst hat es die Plattenfirma Nuclear Blast Records getroffen, der so illustre Gruppen wie The Halo Effect, Paradise Lost, Battle Beast, Bleed From Within oder Benediction unter Vertrag stehen. So sah sich das Label gezwungen, am Wochenende seinen YouTube-Kanal zwischenzeitlich offline zu nehmen, weil irgendwelche Idioten eine Betrugsmache im Hinblick auf die Crypto-Währung Ripple über den Channel laufen ließen. Alles wieder in Butter Herausfand dies ein aufmerksamer Reddit-User, welcher das unten zu sehende Bild postete und die Vermutung äußerte, dass eben der YouTube-Kanal von Nuclear Blast gehackt wurde. Laut…
Weiterlesen
Zur Startseite