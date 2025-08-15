Thomas Day live on tour

„Klont mich, ihr Bastarde“, lässt Ozzy Osbourne wissen, und verkauft seine DNS in Dosen.
Der (diesmal wahrscheinlich wirklich) letzte große Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath steht kurz bevor. Bekanntlich ist eine Welt ohne Ozzy möglich, aber sinnlos - weshalb der 76-jährige Prince Of Darkness nun vorsorgt und seine DNS zum späteren Klonen bereitstellt. Dabei handelt es sich zunächst um einen PR-Gag von Ozzy Osbourne, gemeinsam mit der Getränkemarke "Liquid Death". Allerdings: Das mit der DNS stimmt tatsächlich so; denn Ozzy persönlich hat die zehn limitierten Getränkedosen ausgetrunken, bevor sie versiegelt wurden. Bei "Infinite Ozzy" von Liquid Death handelt es sich um streng limitierte, leere Dosen des "Liquid Death"-Eistees, die tatsächlich von Ozzy…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.