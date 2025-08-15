Thomas Day live on tour

„Klont mich, ihr Bastarde“, lässt Ozzy Osbourne wissen, und verkauft seine DNS in Dosen.

Der (diesmal wahrscheinlich wirklich) letzte große Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath steht kurz bevor. Bekanntlich ist eine Welt ohne Ozzy möglich, aber sinnlos - weshalb der 76-jährige Prince Of Darkness nun vorsorgt und seine DNS zum späteren Klonen bereitstellt. Dabei handelt es sich zunächst um einen PR-Gag von Ozzy Osbourne, gemeinsam mit der Getränkemarke "Liquid Death". Allerdings: Das mit der DNS stimmt tatsächlich so; denn Ozzy persönlich hat die zehn limitierten Getränkedosen ausgetrunken, bevor sie versiegelt wurden. Bei "Infinite Ozzy" von Liquid Death handelt es sich um streng limitierte, leere Dosen des "Liquid Death"-Eistees, die tatsächlich von Ozzy…