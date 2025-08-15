The Deadnotes live on tour

Der ehemalige Deep Purple-Gitarrist Ritchie Blackmore kann wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme nicht mehr richtig auf Tour gehen.
Ritchie Blackmore (ehemals von Deep Purple und Rainbow) hat mittlerweile mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn davon abhalten, mit Blackmore's Night richtig auf Tournee zu gehen. Das berichtet Sängerin und Ehefrau Candice Night. Night, die am 25. April ihr Soloalbum SEA GLASS veröffentlichte, war kürzlich beim Iron City Rocks-Podcast zu Gast und erzählte von Blackmores Gebrechen. Sie meint: "Drei Hauptprobleme machen ihm ein wenig zu schaffen. Er hat Herzprobleme. Er hatte vor ein paar Jahren einen Herzinfarkt, weswegen wir da aufpassen müssen. Zweitens hat er Gicht, die seine Füße beeinträchtigt, was natürlich schwierig ist. Und sie fängt momentan auch…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.