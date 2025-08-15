Toggle menu

Deer Anna live on tour

Oktober 2025

November 2025

Alles über Deer Anna

Heaven Shall Burn: Britta Görtz springt (erneut) ein
Heaven Shall Burn
Wiederholt hat Marcus Bischoff mit Stimmproblemen zu kämpfen. Mit Hiraes-Sängerin Britta Görtz werden Heaven Shall Burn die anstehenden Festival-Termine und Konzerte bestreiten.
[Update vom 1.7.2025] Nach einigen spektakulär erfolgreichen Show mit Britta Görtz (unter anderem auf dem Graspop Metal Meeting), war Sänger Marcus Bischoff unlängst zu Heaven Shall Burn zurückgekehrt. Er schien genesen und absolvierte die Gigs unter anderem auf dem Impericon Festival und dem Vainstream Rockfest. Doch der Wiedereinstieg nach seiner Stimmerkrankung war wohl zu früh - und rächte sich nun. Beim Heaven Shall Burn-Konzert in der Zeche Bochum am Montag, 30.6. verließ Marcus Bischoff erneut die Stimme. Statt abzubrechen, entschieden sich Heaven Shall Burn für einen Kniff und ließen Fans ans Mikrofon, um das Konzert umjubelt zu Ende zu bringen.…
