BrokeNCYDE live on tour

Der frühere Slipknot-, Suicidal Tendencies- und Against Me-Schlagzeuger Jay Weinberg haut einiges aus seiner Equipment-Sammlung raus.
Wenn Musiker Teile ihres Equipments augenscheinlich nicht mehr brauchen und daher verkaufen, hat das immer einen komischen Beigeschmack. Schnell geht die Vermutung dabei in die Richtung, dass womöglich Geldsorgen dahinterstecken könnten. Wie es sich bei Jay Weinberg in diesem Zusammenhang verhält, ist nicht bekannt, vielleicht braucht er einfach Platz zu Hause — jedoch veräußert der Schlagzeuger nun einige Stücke aus seiner Ausrüstungssammlung. Edle Teile Laut eigenen Angaben hat Jay Weinberg "nach 17 Jahren, in denen er mit Künstlern und Bands wie Bruce Springsteen & The E Street Band Slipknot, Suicidal Tendencies, Against Me! und weiteren aufgetreten ist, eine unglaubliche Sammlung…
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