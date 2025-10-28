Bush.ida live on tour

Um sich für ihre kommende Tournee aufzuwärmen, spielen Parkway Drive ein exklusives Konzert im Metropol Berlin. Setlist und Stream!

Das Warm-up-Konzert von Parkway Drive in kleinem Rahmen in Berlin war eine echte Hardcore-Show. Rund 700 Fans hatten das Glück, dabei sein zu können, und drehten das Metropol auf links! In der neuen METAL HAMMER-Oktoberausgabe durchleuchten wir ausführlich die Historie von Parkway Drive. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Summer Breeze Open Air und vieles mehr. Das Parkway Drive-Konzert wurde von Magenta gefilmt und live gestreamt; die Aufzeichnung der rund 80-minütigen Show ist jetzt im Internet bei "Magenta Musik" zu sehen. Parkway Drive im Metropol Berlin - die Setlist Die Setlist von Parkway Drive bei ihrer Warm-up-Show dürfte eine Ahnung…