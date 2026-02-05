Casey live on tour

Wenn es eine Band gibt, die derzeit Rückenwind hat, dann sind es The Butcher Sisters. Nun legt das Quintett mit DAS SCHWARZE ALBUM nach.
Das komplette Interview mit The Butcher Sisters findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! "Neue dumme Musik" METAL HAMMER: David, du hast in einem anderen Interview von der „neuen dummen Musik“ geredet. Siehst du darin ein allgemeines Phänomen, das aktuell im Musikbereich beziehungsweise im Metal zu beobachten ist? David Schneider: Ich finde schon, dass Unterhaltungsmusik, die nicht mehr das Ziel verfolgt, wirklich ernsthaft zu sein, heutzutage mehr denn je ihren Platz hat. Aber wir haben uns eine sehr eigene Nische geschaffen. Das,…
