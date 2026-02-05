Big Sexy Noise live on tour

Auf Spotify ist seit Ende letzten Jahres keine Werbung mehr für Donald Trumps Einwanderungsbehörde ICE zu hören.
Im Herbst 2025 geriet der Streaming-Anbieter Spotify erneut in die Kritik. Diesmal aber, weil Nutzer ohne Premium-Plan Werbeanzeigen der US-Amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) bekamen. Nun bestätigte Spotify Variety gegenüber, dass es die Werbung seit Anfang des Jahres nicht mehr auf Spotify gebe. Keine ICE-Werbung Die Anzeigen waren Teil einer 30 Milliarden Dollar schweren Investition Donald Trumps, um bis Ende 2025 10.000 mehr Abschiebungsagenten zu rekrutieren. Variety hakte im Zuge der Erschießung einer Frau in Minneapolis am 7. Januar durch einen ICE-Agenten bei Spotify nach, ob die Werbung noch gespielt würde. Ein Vertreter Spotifys konnte bestätigen,…
