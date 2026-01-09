Collaps live on tour

Bullet

4.5 / 7

Heavy Metal

Haben sich der wuchtige Front­mann Dag „Hell“ Hofer und seine Mitstreiter schon für ihr letztes Stu­­dio­werk DUST TO GOLD (2018) vier Jahre Zeit gelassen, hat sich die Schaffens­phase für KICKSTARTER nun sogar verdop­pelt. Da scheint das Leben der Musik in die Quere gekommen zu sein, denn – ohne den Schweden zu nahe treten zu wollen […]