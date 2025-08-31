Daffo live on tour

Bei David Draiman und Kobi Farhi kam es gar nicht gut an, dass Tom Morello den Israel-Kritikern Kneecap zuletzt den Rücken gestärkt hat.
Damit war zu rechnen: Tom Morello bekommt Gegenwind für seine Rückendeckung von Kneecap. Selbige kritisieren auf ihren Konzerten das Vorgehen Israels im Gazastreifen und fordern "Free Palestine". Der Gitarrist hatte das irische Rap-Trio jedenfalls als die Rage Against The Machine von heute gepriesen. Nun melden sich Disturbed-Frontmann David Draiman und Orphaned Land-Sänger Kobi Farhi zu Wort und zeigen sich entrüstet. "Beschämend. Wahrlich. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich sei schockiert", macht David Draiman seinem Ärger Luft. "Schätze, meine Familie zählt nicht, wenn es um die Tugend meines ‚Freundes’ geht, mit der er ein Zeichen für jene abgibt, die Terror unterstützen…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.