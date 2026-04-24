Das Kondensat live on tour

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Festival-Geheimtipps 2026
Rock in Rautheim
Große Festivals kann jeder. Wir haben unsere Geheimtipps unter den (meistens) kleineren Festivals zusammengestellt.
Wer glaubt, dass Festivals immer riesig, teuer und überlaufen sein müssen, hat die charmante Welt der kleinen, liebevoll organisierten Metal‑ und Rock‑Events noch nicht entdeckt. Abseits der großen Headliner‑Karawanen entstehen jedes Jahr Orte, an denen Herzblut mehr zählt als Hochglanz, Ehrenamt mehr als Kommerz - und an denen man Bands noch ohne Fernglas sehen kann. Diese Auswahl zeigt, wie vielfältig, engagiert und überraschend die „kleinen“ Festivals wirklich sind: von Stoner‑Oasen über DIY‑Punk bis hin zu regional verwurzelten Benefiz‑Events. Hier kommen die Perlen, die man leicht übersieht und die genau deshalb so viel Spaß machen, sowie exotische Tipps auch im Ausland.…
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