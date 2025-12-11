Das Pack live on tour

Kadavar-Sänger/-Gitarrist Christoph „Lupus“ Lindemann und Jascha Kreft sprechen über K.A.D.A.V.A.R. und den thematischen Kosmos dahinter.
Das komplette Interview mit Kadavar findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Lupus und Jascha, in Form von KIDS ABANDONING DESTINY AMONG VANITY AND RUIN steht bereits euer zweites Album 2025 an. Eine schöne Überraschung. War diese Veröffentlichung eine spontane oder von langer Hand geplante Entscheidung? Christoph „Lupus“ Lindemann: Wir hatten für den Vorgänger so viele Songs geschrieben, die Sound-technisch oder thematisch nicht draufgepasst haben. Dazu zählten auch die härteren Stücke, die wir zunächst weggelassen hatten. Dann haben wir recht…
