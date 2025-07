Deftones live on tour

Mick Ralphs, Gitarrist und Gründungsmitglied von Bad Company und Mott The Hoople, ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Erst im April wurde bekanntgegeben, dass Bad Company diesen November feierlich in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden. Mitbegründer Mick Ralphs wird dies leider nicht mehr miterleben. Der Gitarrist und Songwriter ist kürzlich im Alter von 81 Jahren verstorben. Sein letztes Konzert spielte er mit Bad Company am 29. Oktober 2016 in der Londoner O2 Arena. Nur wenige Tage später erlitt der Musiker einen Schlaganfall. Eine bewegte Geschichte Michael „Mick“ Geoffrey Ralphs wurde am 31. März 1944 in Herefordshire, England geboren und spielte bereits als Teenager in mehreren Bands. Bekannt wurde Mick Ralphs schließlich als Gitarrist der…