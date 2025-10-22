Drew Baldridge live on tour

Iron Maiden-Tieftöner Steve Harris berichtet über eine Grundsatzentscheidung, die die Band wegen Nicko McBrain treffen musste.
Nicko McBrain ist zwar auf dem Papier weiterhin Mitglied von Iron Maiden, vom Bühnenleben hat sich der in Florida lebende Brite jedoch bekanntlich wegen den Nachwirkungen eines Schlaganfalls zurückgezogen. Bassist und Bandmastermind Steve Harris hat sich nun in einem Interview mit dem Rock Candy-Magazin zu der Personalie geäußert. Demnach waren den Heavy Metal-Veteranen dabei schlicht und einfach die Hände gebunden. Zukunftsentscheidung "Um ehrlich zu sein hatten wir nicht wirklich eine Wahl und mussten eine Entscheidung treffen, da Nicko unter gesundheitlichen Problemen litt", ordnet der Haupt-Songwriter von Iron Maiden ein. "Es war, was es war. Und wir mussten uns entscheiden, ob…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.