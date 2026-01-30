DVTR live on tour

Überraschung: Nach nicht einmal zwei Jahren verkündet Ex-Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg sein Aus bei Suicidal Tendencies.

Kaum hat es richtig begonnen, ist es auch schon wieder vorbei. Nachdem Jay Weinberg im Herbst 2023 bei Slipknot gefeuert wurde, fand er Anfang 2024 ein neues Engagement bei Suicidal Tendencies. Nun verabschiedet sich der 35-jährige Drummer schon wieder von Mike Muir und Co., um sich anderen Dingen zuzuwenden. Begleitet von einer regelrechten Bildergalerie schreibt Jay Weinberg bei Instagram: „Während sich ein aufregendes und ereignisreiches Jahr 2026 abzeichnet, möchte ich Suicidal Tendencies dafür danken, dass sie mich für anderthalb unglaubliche Jahre voller Shows an Bord geholt haben! Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.“ Privat und beruflich stünden künftig einige Veränderungen…