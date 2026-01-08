Foistlinge live on tour

In seinem Podcast hatte Elton John kürzlich Turnstile-Frontmann Brandan Yates zu Gast — und ihm dabei reichlich Honig ums Maul geschmiert.
Die Singer/Songwriter-Ikone Elton John hat einen ausgeprägten Musikgeschmack bewiesen. Und zwar steht der 78-Jährige tatsächlich auf Turnstile. Dies gab der Brite jüngst in seinem bei Apple Music zu hörenden Rocket Hour-Podcast zu Protokoll. Im Gespräch mit Turnstile-Frontmann Brendan Yates verliert der ‘I’m Still Standing’-, ‘Rocket Man’- und ‘Tiny Dancer’-Komponist und -Interpret lobende Worte einerseits über den Track ‘Seein’ Stars’ sowie das zugehörige Studioalbum NEVER ENOUGH. Gegenseitige Wertschätzung Zunächst gesteht Elton John, dass er schon eine ganze Weil versucht, Turnstile-Sänger Brendan Yates zu fassen zu kriegen: "Doch du warst so beschäftigt mit Tourneen und anderen Dingen. Aber ich möchte sagen: Was für ein…
