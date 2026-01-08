Toggle menu

Foistlinge live on tour

Alles über Foistlinge

Elton John fährt voll auf Turnstile ab
Kaum zu gauben, aber Elton John (l.) goutiert Turnstile
In seinem Podcast hatte Elton John kürzlich Turnstile-Frontmann Brandan Yates zu Gast — und ihm dabei reichlich Honig ums Maul geschmiert.
Die Singer/Songwriter-Ikone Elton John hat einen ausgeprägten Musikgeschmack bewiesen. Und zwar steht der 78-Jährige tatsächlich auf Turnstile. Dies gab der Brite jüngst in seinem bei Apple Music zu hörenden Rocket Hour-Podcast zu Protokoll. Im Gespräch mit Turnstile-Frontmann Brendan Yates verliert der ‘I’m Still Standing’-, ‘Rocket Man’- und ‘Tiny Dancer’-Komponist und -Interpret lobende Worte einerseits über den Track ‘Seein’ Stars’ sowie das zugehörige Studioalbum NEVER ENOUGH. Gegenseitige Wertschätzung Zunächst gesteht Elton John, dass er schon eine ganze Weil versucht, Turnstile-Sänger Brendan Yates zu fassen zu kriegen: "Doch du warst so beschäftigt mit Tourneen und anderen Dingen. Aber ich möchte sagen: Was für ein…
