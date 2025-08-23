scheitern.dreitausend live on tour

Limp Bizkit-Frontmann Fred Durst machte bei einem Konzert in Istanbul kurzen Prozess mit einer Drohne, die zu nah an ihn kam.
Dass Limp Bizkits Fred Durst teilweise wenig Respekt vor Sachgegenständen hat, ist alleine durch den Hit ‘Break Stuff’ schon klar. Bei einem Konzert in Atakoy Marina in Istanbul demonstrierte der Frontmann, was genau er mit dem Song meinte. Einer dieser Tage Während dem Lied ‘Take A Look Around’ flog eine ferngesteuerte Drohne in das Blickfeld des Musikers und schwebte ihm vor dem Gesicht herum. Durst winkte das Flugobjekt näher heran und boxte das Gerät daraufhin mit seinem Mikrofon aus der Luft und auf den Boden. Danach wies er die Security an, den abgestürzten Quadrokopter in die Menge zu werfen, bevor…
