Tanzwut live on tour

Kirk Hammetts Gitarre, die er während des finalen Black Sabbath-Konzerts spielte, kann jetzt ersteigert werden.
Vor kurzem verkündete Gibson, dass Kirk Hammett eine seiner Gitarren im Rahmen einer Wohltätigkeits-Auktion zur Versteigerung bereitstellen wird. Die Gitarre kam bei dem letzten Black-Sabbath Konzert in Birningham zum Einsatz. Kirk Hammett ist einer von 15 Künstlern, deren Gitarren bei der Auktion angeboten werden. Eine von 15 Gitarren Die „Played, Worn & Torn“-Serie ist eine Reihe, die von Gibsons Non Profit-Arm Gibson Gives und dem kalifornischen Auktionshaus Julien’s Auctions ins Leben gerufen wurde. Die Auktion beinhaltet 15 unterschriebene und auf der Bühne genutzte Gitarren bekannter Künstler. Mit dabei sind unter anderem Instrumente von den Beatles, Prince und Eddie Van Halen…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.