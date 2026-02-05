Girls Under Glass live on tour

Seit 2024 haben Skid Row keinen Frontmann. Wie Scotti Hill nun erklärte, wolle man in Kürze nach einem geeigneten Kandidaten suchen.
Seit dem Ausstieg von Erik Grönwall bei Skid Row 2024 steht die Band ohne Sänger da. Auf einer US-Tour im Mai und Juni desselben Jahres half zuletzt Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale am Mikrofon aus. Eine permanente Lösung soll dies allerdings nicht darstellen. Im Gegenteil: Wie Gitarrist Scotti Hill erklärte, sei man bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Auf der Suche „Wir arbeiten daran. In ein paar Wochen geht es richtig los. Mal sehen – in etwa einer Woche werden wir die Suche offiziell ankündigen und dann richtig durchstarten“, sagte Hill im Interview mit ‘The Music Universe’. „Wir werden die Sache…
