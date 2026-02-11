Glu live on tour

Soulfly-Sänger Max Cavalera erklärt, er sei "stolz" auf Brasilien und spricht über Rolle als "Stimme" für Entwicklungsländer.
Soulfly-Fronter Max Cavalera spricht in einem neuen Interview mit Ed Hackheimer von This Day In Metal über den kulturellen Aspekt in seiner Musik. Damit bringt er seinen Fans die brasilianische Kultur näher und gibt seiner Auffassung nach Entwicklungsländern eine Stimme. Sprachrohr Auf die Frage, wie es denn für ihn sei, seine Kultur in der Musik zu verarbeiten und darauf positive Reaktionen zu bekommen, antwortet Cavalera: "Es ist großartig. Ich liebe es, dass nicht nur Brasilien, sondern viele Drittweltländer, die mit Kriminalität, Armut oder gesellschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, mich als ihr Sprachrohr betrachten. Das ist schon seit einigen Jahren sehr…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.