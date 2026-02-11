Keith Caputo live on tour

Der britische Politiker Nigel Farage hat unwissend dem verstorbenen Sexualstraftäter Ian Watkins (Ex-Lostprohpets) gedacht.

Der rechtspopulistische britische Politiker Nigel Farage ist auf einen Trick hereingefallen, der dazu führte, dass er dem verstorbenen Sexualstraftäter Ian Watkins in einem Video gedachte. Auf der Plattform Cameo können Nutzer für personalisierte Videos bezahlen - das hat sich ein Witzbold zunutze gemacht. Gekauftes Gedenken Farage, der seine Dienste auf Cameo anbietet, sagte Folgendes in seinem Gedenkvideo: "Diese Nachricht soll Ian Watkins Tribut zollen. Ein guter Mann, ein sehr guter Kerl, der auch mit mir in Kontakt stand. Er liebte seine Kinder und wird für immer schmerzlich von ihnen vermisst werden." Weiter hieß es: "Er wird immer einen besonderen Platz in…