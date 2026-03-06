Hands Like Houses live on tour

Christine McDonald, Lebensgefährtin von Voivod-Sänger Denis "Snake" Bélanger hat mit Krebs zu kämpfen. Die Band bittet um Spenden.
Voivod haben auf ihren Social Media-Kanälen um Hilfe gebeten. Christine McDonald, Partnerin des Frontmanns Snake Bélanger, hat Krebs im vierten Stadium. Das Paar bittet um Spenden, um Behandlungs- und Alltagskosten zu decken, da sowohl Bélanger als auch McDonald aktuell nur eingeschränkt arbeiten können. Krebs im vierten Stadium Die Band schreibt in ihrem Post: "Wir schreiben euch heute im Namen von jemandem, der Teil der Voivod-Familie ist. Christine McDonald, Partnerin von Denis "Snake" Bélanger, wurde im Oktober mit Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Der Krebs hat gestreut, und obwohl die Behandlung läuft und positive Ergebnisse hervorruft, ist sie intensiv und fordernd. Es…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.