Bullet live on tour

Marko Hietala und seine Band begeben sich kommenden Herbst auf Headlinertour durch Europa – die erste ihrer Art mit dem aktuellen Album.
Fast genau vor einem Jahr veröffentlichte der ehemalige Nightwish-Bassist und -Sänger Marko Hietala sein zweites Soloalbum ROSES FROM THE DEEP. In seiner Heimat folgten daraufhin gleich zwei Tourneen. Nun ist auch der Rest von Europa an der Reihe, wie der Finne über die Sozialen Netzwerke bekanntgab. Im Oktober 2026 soll es so weit sein. Fünf Termine in Deutschland und jeweils einer in der Schweiz und in Österreich stehen auf dem Plan. Dazu schreibt Hietala: „Aufregende Neuigkeiten! Die Band und ich gehen diesen Herbst auf Headliner-Tour! Wir bringen die Show im Oktober 2026 durch ganz Europa.“ Tickets sind bereits an allen…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.