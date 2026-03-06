Converge live on tour

‘Lost Highway’ trägt unverkennbar David Lynchs ganz eigene Handschrift. Der Filmemacher lässt die Grenzen zwischen Realität und Surrealismus auf verstörende Weise verschwimmen.
Am 3. Februar kehrt der Neo-Noir-Thriller ‘Lost Highway’, hochkarätig besetzt mit unter anderem Bill Pullman und Patricia Arquette, zurück auf die große Leinwand. Einen Eindruck zum Film vermittelt der neue Trailer: Für den typisch mysteriösen Lynch-Sound sorgte sein langjähriger künstlerischer Wegbegleiter Angelo Badalamenti, der zu diesem Zeitpunkt längst kein Unbekannter beim Publikum war, hatte er doch unter anderem schon die unvergesslichen Klänge zu Lynchs Kultserie ‘Twin Peaks’ (1990-91) beigesteuert. Kurzinhalt Die Ehe des Jazzsaxophonisten Fred Madison (Bill Pullman) ist am Abgrund. Als er nach einer Party festgenommen wird und des Mordes seiner Frau Renee (Patricia Arquette) beschuldigt wird, landet er…
