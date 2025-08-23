Karl die Große live on tour

50 Jahre Iron Maiden sind dem ZDF eine kleine Reportage wert. Im Stream plus Interview mit Bruce Dickinson.
Anlässlich ihres 50. Jubiläums befinden sich Iron Maiden auf "Run For Your Lives"-Tournee - die umjubelten Konzerte 2025 werden präsentiert von METAL HAMMER. Die Erfolgsgeschichte der NWOBHM-Legenden ist auch am ZDF nicht spiurlos vorbeigegangen. Eine rund 5-minütigen Reportage der ZDF-Sendung ‘Volle Kanne’ rollt die 50-jährige Geschichte von Iron Maiden (in aller gebotenen Kürze) auf, beinhaltet ein Interview mit Sänger Bruce Dickinson, Stimmen von Fans und Ausschnitte der aktuellen Bühnenshow. Die Reportage findet ihr auf der Webseite von ZDFHeute, begleitet von einem längeren verschriftlichten Interview mit Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson, der sich unter anderem zur Fanbase der Band äußert: "Vor zehn…
