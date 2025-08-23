D.K. Harrell live on tour

Three Days Grace

5 / 7

Alternative Rock

Wer hätte gedacht, dass es mal eine Gemeinsamkeit zwischen Helloween und Three Days Grace geben könnte? Auch den US-Amerikanern ist es gelungen, einen verlorenen Sänger ins Line-up zurückzuholen und Adam Gontier nun neben seinem Nachfolger Matt Walst als zweiten festen Sänger zu etablieren. Das ergibt nicht nur auf der persönlichen, sondern auch der kommerziellen Ebene […]