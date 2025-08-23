Fuzzman & The Singin‘ Rebels live on tour

Jetzt die Motörhead-7" sichern: Diese weltexklusive Jubiläums-Single gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 08/2025.
Exklusive Motörhead-Vinyl nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe - jetzt bestellen! Motörhead begehen dreifaches Jubiläum! METAL HAMMER feiert mit und lässt euch daran teilhaben: 50 Jahre Motörhead, Lemmy Kilmister hätte seinen 80. Geburtstag gefeiert, wäre er nicht vor zehn Jahren 2015 von uns gegangen. Passend dazu würdigen wir den Mann und die Legende mit einer exklusiven Vinyl-Single, welche bislang unveröffentlichte Konzertaufnahmen der Band-Hymnen ‘Motörhead’ (live in Ludwigshafen, 1982) und ‘We Are Motörhead’ (live at Hammersmith Apollo, London, 2003) enthält – mit goldenem Jubiläums-Artwork und in enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Nachlassverwaltern aus Band, Label und Management. Begleitet wird diese…
