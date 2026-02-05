Moja live on tour

Megadeth sagen Tschüs. Jay Weinberg zieht weiter. Judas Priest blicken zurück. The Butcher Sisters im Interview. Neue Alben von Mayhem, Poppy, Tailgunner u.a.
Back In Black – das Metal-Update Quasi aus dem Nichts kündigen Judas Priest ihre Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ an. Der Film von Sam Dunn feiert seine Premiere bald in Berlin! Das Schlagzeugerkarussell dreht sich weiter: Jay Weinberg verlässt Suicidal Tendencies und setzt damit seine bewegte Geschichte fort. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Megadeth MEGADETH Poppy EMPTY HANDS Tailgunner MIDNIGHT BLITZ Mayhem LITURGY OF DEATH Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER…
