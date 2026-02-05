Ritual live on tour

Zakk Wyldes Band Black Label Society greift dieses Jahr sowohl mit einem Album als auch einer Konzertreise an.

Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde hat nach dem Fortgang seines Chefs freie Kapazitäten, die er derzeit für seine eigene Band Black Label Society nutzt. So dürfen sich die Fans des bärtigen Riff-Schmieds und Saitenhexers sowohl auf ein neues Studioalbum als auch auf eine zugehörige Tournee freuen. Der frische Longplayer trägt den Titel ENGINES OF DEMOLITION und erscheint am 27. März 2026 über die Plattenfirma MNRK Heavy. Auf dem Nachfolger des 2021er-Werks DOOM CREW INC. warten Black Label Society mit 15 Liedern auf, wozu auch die bereits veröffentlichten Songs ‘Broken And Blind’, ‘The Gallows’ und ‘Lord Humungus’ sowie die jüngste Auskopplung ‘Name…