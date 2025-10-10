Monster Florence live on tour

Die Zeichen im Beef zwischen den Ex-Van Halen-Organen David Lee Roth und Sammy Hagar scheinen mindestens auf Versöhnung zu stehen.

Das Verhältnis der beiden ehemaligen Van Halen-Frontmänner Sammy Hagar und David Lee Roth ist bekanntlich nicht das beste. Allerdings scheinen die Zeichen nun auf Annäherung zu stehen. Zwar hat sich Roth im August über Hagar lustig gemacht, doch "The Red Rocker" hat genau hingehört und in der Äußerung von "Diamond Dave" sogar Hinweise auf gegenseitige Anerkennung ausgemacht. Kriegsbeil begraben? Aber fangen wir von vorne an: Sammy Hagar berichtete im Jahr 2022 davon, dass er einen Traum hatte, in dem er mit dem Eddie Van Halle (welcher am 6. Oktober 2020 verstorben ist) einen neuen Song gemacht hat. Daraus hat der…