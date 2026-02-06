Municipal Waste live on tour

Urne

6 / 7

Modern Metal

Mit SETTING FIRE TO THE SKY erfüllen Urne alle Erwartungen, die die Metal-Welt mittlerweile an sie stellt. Mehr noch: Sie übertreffen sie eigentlich sogar, denn was das Londoner Trio auf seinem dritten Album abfackelt, ist eine Macht­demonstration in Sachen moderner Metal. Es hat sich zumindest lange nicht so frisch, unverbraucht und aufregend angefühlt, einem Album […]