Non Est Deus live on tour

2026 soll ein neues Album von Tony Iommi (Black Sabbath) erscheinen — laut aktueller Planung nicht ohne das Zutun früherer Mitstreiter.
Black Sabbath gingen mit einem Knall: Am 5. Juli 2025 spielten die Heavy Metal-Pioniere ihr letztes Konzert in ihrer Heimatstadt Birmingham. Nur 17 Tage später verstarb Frontmann Ozzy Osbourne. Sein Tod bedeutet offenbar jedoch nicht das Ende der Zusammenarbeit der übrigen Bandmitglieder — zumindest, wenn man den Worten von Bassist Geezer Butler Glauben schenkt. Dieser soll auf dem kommenden Album von Gitarrist Tony Iommi zu hören sein. Das Werk hat außerdem noch eine weitere Überraschung zu bieten. Kein Ende in Sicht Iommi plant bereits seit geraumer Zeit ein weiteres Soloalbum. Laut eigener Aussage hat er bereits im Vorfeld des Back…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.