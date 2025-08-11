Oryx live on tour

Frank Bello schwärmt noch immer von der gemeinsamen Show mit den Big Four des Thrash Metal im New Yorker Yankee Stadion.
Im Zuge der Vorstellung seines neuen Spector Signature-Basses wurde Anthrax-Bassist Frank Bello auf seine Karriere mit Anthrax als Teil der Big Four des Thrash Metal angesprochen. Auf die Frage, ob er manchmal innehält und plötzlich realisiert, was für eine erfolgreiche Karriere er mit Anthrax bereits hinter sich hat, antwortete Bello: "Nein, so ist das nicht. Ich will mich ständig weiterentwickeln, deshalb kann ich nicht immer zurückblicken, das bremst mich aus. Aber natürlich war das eine tolle Zeit! Es war toll, Teil der Big Four zu sein und den Thrash Metal zu feiern. Wir sind damals so lange zusammen getourt. Im…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.