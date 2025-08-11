Nikra live on tour

Vor einem Jahr wurde Rosa Laricchiuta als neue Sängerin von Vixen vorgestellt. Bald soll auch neue Musik mit ihr am Mikrofon erscheinen.
Das letzte Mal, als Vixen etwas Neues veröffentlicht haben, war 2023 der Song ‘Red’. Damals stand noch Lorraine Lewis am Mikrofon. Im Mai des vergangenen Jahres gab die Sängerin nach nur fünf Jahren bei den kanandischen Glam-Ladys ihren Ausstieg bekannt. Kurz darauf wurde Rosa Laricchiuta als Lewis' Nachfolgerin vorgestellt. In dieser Formation absolvierten Vixen seither zahlreiche Live-Auftritte. Bereit zu rocken Jeff Gaudiosi von MisplacedStraws hat bei Lead-Gitarristin Brittany Denaro alias Britt Lightning im Interview nachgehakt, ob und wann Fans mit neuer Musik rechnen können. Denaro antwortet: „Ja, wir arbeiten an ein paar Sachen. Ein Album sehe ich momentan nicht. Ich…
