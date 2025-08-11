Minami Deutsch live on tour

Im Juni 1995 erschien FORBIDDEN, welches lange das letzte Black Sabbath-Album blieb. Wir blicken zurück in die Neunziger.
FORBIDDEN ist bis heute für viele Menschen ein schwarzes Schaf unter den Black Sabbath-Alben. Trotz der zeitgenössisch sehr negativen Rezeption hatte es jedoch weitreichende Konsequenzen, die aus heutiger Perspektive gerne unter den Tisch fallen. Es erschien als 18. Longplayer der Band im Juni 1995 und feiert somit nun sein 30. Jubiläum. Das ist Grund genug, um heute tiefer in die Vergangenheit des berühmt-berüchtigten Albums einzusteigen. Rückkehr zur TYR-Besetzung Um die Entstehung von FORBIDDEN vollständig zu verstehen, müssen wir zunächst fünf Jahre weiter zurück reisen. 1990 erschien TYR, das 15. Black Sabbath-Album und das dritte Studiowerk mit Tony Martin am Mikrofon.…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.