Party Dozen live on tour

Heaven Shall Burn

6.5 / 7

Melodic Death Metal

Alles zum neuen Heaven Shall Burn-Album HEIMAT lest ihr in der exklusiven Story in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe 07/2025. Im großen Wort Heimat steckt das Zurückkehren zu den Ursprüngen, das Besinnen auf die eigene Herkunft. Heaven Shall Burn füllen das auf ihrem zehnten Album brutalstmöglich mit Leben: Ohne zu vernachlässigen, was sie in über 25 […]