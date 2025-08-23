Pauls Jets live on tour

Überrschaschend gibt es bereits ab heute die ersten Tickets für das Wacken Open Air 2026. Der Ticket-Preis steigt erneut.
Das Wacken Open Air schießt überraschend mit den ersten Tickets für das Festival 2026 um sich. Bereits gestern gingen die ersten E-Mails raus, die sich an Bestandskunden richteten. Das Angebot: Der Erwerb eines "Loyalty Tickets" für den schlappen Preis von 349 Euro. Der Vorteil: Dieses auf 10.000 Stück limitierte Angebot beinhaltet eine Gutschrift. Die 16 Euro Differenz zum diesjährigen Ticketpreis bekommen die treuen Kunden gutgeschrieben und können vor Ort per Armbandkauf verscherbelt werden. Um kurz vor elf Uhr am Festival-Samstag ging der versprochene Link raus - der Ticket-Verkauf für Wacken 2026 ist also offiziell gestartet. Auch vor Ort gibt es…
