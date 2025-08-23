Sex Beat live on tour

Babymetal sind seit ihrem Band-betitelten Debütalbum (2014) nicht mehr aus der populären Metal-Szene wegzudenken.
Das komplette Interview mit Babymetal findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Faszination Kawaii-Metal Babymetal faszinieren und spalten die Welt der harten Musik seit ihren Anfängen mit ihrer kontroversen Mischung aus Metal und japanischem Idol-Pop. Die Genre-Neuerfindung der Band nennt sich „Kawaii-Metal“, was so viel bedeutet wie „niedlicher Metal“; ein Konzept, das zwar dem ein oder anderen Genrefan sauer aufstößt, weltweit aber trotzdem für Begeisterung gesorgt hat. Sogar Metal-Größen wie Rob Halford von Judas Priest oder Tom Morello von Rage Against The…
