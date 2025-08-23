Unicorn Partisans live on tour

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 01.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Mystopera, Knosis und Red Mess.
Accvsed Musikalisch sind die Jungs aus Wiesbaden auf jeden Fall bereit für die großen Bühnen. Mit DEALERS OF DOOM präsentiert die Gruppe eine Platte, die ohne Frage Headliner-Charme versprüht. (Hier weiterlesen) Slime Klassischer Deutsch-Punk trifft scharfkantige Gesellschaftskritik und rockige Mitsinghymnen – eine Formel, die Slime mittlerweile auf den Punkt genau beherrschen. (Hier weiterlesen) Nighthawk Muddy Waters-Enthusiasten und Delta-Experten dürften jedoch am melodischen Vintage Rock der Schweden nur ein recht geringes Interesse zeigen. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Augustausgabe mit weltexklusiver Motörhead-Vinyl-Single. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.