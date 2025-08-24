Paula Carolina live on tour

Alex Scholpp (Tarja, Farmer Boys) veröffentlicht sein neues Album 9X1; jeder Song ist exakt eine Minute lang.
Alex Scholpp (bekannt durch Tarja, Farmer Boys und das METAL HAMMER Guitar Camp) hat mit AL9X1 ein neues Solo-Projekt am Start. In den letzten Wochen veröffentlichte er schrittweise sein erstes Album 9X1, das aus neun rein instrumentalen Tracks besteht – jeder exakt eine Minute lang. Musikalisch bewegt sich der Sound im retro-futuristischen Spektrum, geprägt von Drumcomputer, analogen Synthesizern und natürlich Gitarre. Ein deutlicher Bezug zu den 1980er Jahren ist hör- und sehbar – etwa in den Video-Clips, die jeden einzelnen Track visuell interpretieren. Das AL9X1-Album von Alex Scholpp steht zum kostenfreien Stream auf Youtube. Am 17. Juli 2025 feiert AL9X1…
