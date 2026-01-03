Primitive Man live on tour

Wir haben anlässlich des neuen Arch Enemy-Albums BLOOD DYNASTY Sängerin Alissa White-Gluz um ihre individuelle Sichtweise gebeten.
Die kompletten Interviews mit allen Band-Mitgliedern von Arch Enemy findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Dieser Artikel erschien ursprünglich am 9.3.2025 auf metal-hammer.de. Anlässlich der Trennung von Alissa White-Gluz und Arch Enemy haben wir ihn am 24.11.2025 neu veröffentlicht. METAL HAMMER: Alissa, BLOOD DYNASTY könnte das Arch Enemy-Album mit dem meisten Klargesang sein, gekrönt von deiner großartigen Performance beim Cover ‘Vivre Libre’. Was bedeutet dir die Freiheit, dieses Potenzial mehr zu erkunden und diese andere Seite von dir zeigen zu können?…
