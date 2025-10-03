Private Lives live on tour

Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 10/2025 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.
Liebe Metalheads, zwei Jahrzehnte – null Kompromisse: So haben sich Parkway Drive vom australischen Küsten-Underdog zum globalen Metal-Schwergewicht hochgespielt. Zwanzig Jahre nach ihrem Debütalbum KILLING WITH A SMILE setzen sie mit ihren Jubiläums-Shows die hiesigen Konzerthallen in Brand. METAL HAMMER begleitet die Band seit jeher – wir freuen uns zusammen mit dem machtvollen Quintett darüber, nach vielen Features und Specials, Aktionen (unvergessen: Lasertag mit Fans in Berlin-Neukölln) und Abotiteln euch endlich die überfällige erste Titelgeschichte zu Parkway Drive zu präsentieren! Winston McCall und Luke Kilpatrick sprechen mit Autor Lothar Gerber über eiserne Loyalität, Investitionen bis zur Schmerzgrenze und den Wahnsinn,…
