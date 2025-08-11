Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rian live on tour

teilen
mailen
teilen

November 2025

Dezember 2025

Februar 2026

März 2026

Alles über Rian

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Wacken 2025: Elf Jahre Wacken-Ehe
Arnd und Sigrid Warnsholdt vor ihrem Haus im Dorf Wacken
Eines muss man ihnen lassen: Sigrid und Arnd Warnsholdt meinen es ernst. Ihre Wacken-Ehe hält seit mittlerweile elf Jahren.
Würde es eine Metal-Version der Geschichten von Kitschautor Nicholas Sparks geben, so wären die Namen der Protagonisten Arnd und Sigrid Warnsholdt. Die Geschichte der beiden - mittlerweile - Wackener ist von metallischer Romantik nicht zu übertreffen und jährt sich dieses Jahr bereits zum 13. Mal. Wacken lässt die Funken sprühen In einem Interview mit der shz erzählen die beiden Festivalfans mehr über ihre gemeinsame Vergangenheit. "Wir waren Nachbarn", erzählt Sigrid, "und irgendwie war Wacken bei Arnd immer Thema. Irgendwann wollte ich dann einfach mal mit." Dieser Wunsch erfüllte sich 2012, als Sigrid in die schwarz-bunte Welt des Festivals einstieg. Dies…
Weiterlesen
Zur Startseite