Rian live on tour

Eines muss man ihnen lassen: Sigrid und Arnd Warnsholdt meinen es ernst. Ihre Wacken-Ehe hält seit mittlerweile elf Jahren.
Würde es eine Metal-Version der Geschichten von Kitschautor Nicholas Sparks geben, so wären die Namen der Protagonisten Arnd und Sigrid Warnsholdt. Die Geschichte der beiden - mittlerweile - Wackener ist von metallischer Romantik nicht zu übertreffen und jährt sich dieses Jahr bereits zum 13. Mal. Wacken lässt die Funken sprühen In einem Interview mit der shz erzählen die beiden Festivalfans mehr über ihre gemeinsame Vergangenheit. "Wir waren Nachbarn", erzählt Sigrid, "und irgendwie war Wacken bei Arnd immer Thema. Irgendwann wollte ich dann einfach mal mit." Dieser Wunsch erfüllte sich 2012, als Sigrid in die schwarz-bunte Welt des Festivals einstieg. Dies…
