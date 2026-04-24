Ronnie Wood live on tour

The Halo Effect haben für Anfang 2027 eine Europatournee angekündigt. Begleitet werden die Schweden dabei von hochkarätigen Gästen.

Gerade erst haben The Halo Effect gemeinsame Tour mit Heaven Shall Burn, The Black Dahlia Murder und Frozen Soul hinter sich gebracht, da gelüstet es Mikael Stanne und Co. nach mehr Live-Action. Im Februar und März sind sie daher erneut unterwegs und hat dabei auch einige Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Gepäck. Obendrein reisen The Halo Effect nicht allein. Die italienische Metal-Institution Lacuna Coil, sowie der finnische Melodic Death-Trupp Omnium Gatherum begleiten das schwedische Quintett. Ticktes sind ab dem 17. April erhältlich. Tour-Auftakt ist am 19. Februar 2027 in Hamburg. Zur kompletten Übersicht sind hier alle Termine für den…